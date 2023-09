Sorge um Milieu-Ikone: Bert Wollersheim im Spital!

Einen Wollersheim kriegt man nicht klein.

Die Zeit am Krankenhausbett des Wahl-Düsseldorfers habe Costello nicht so leicht weggesteckt. „Was mir ernsthaft Sorgen macht, ist, dass die Ärzte nicht wissen, was er hat.“ Darum habe sie sich jetzt auch an einen Experten von der Berliner Charité gewandt.