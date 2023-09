„Von welcher Kugel wurde Pavard getroffen?“

In seinem Podcast „Basler ballert“ fand der 54-Jährige nun deutliche Worte und kritisierte seinen ehemaligen Klub für dessen Verhalten im Transferfenster: „Das war schon so ein bisschen gaudimäßig. Alles um Palhinha war schon eine sehr komische Geschichte. Es war ein bisschen zum Lachen, was da passiert ist“, so Basler. Bayern hätte sich versichern müssen, den Fulham-Spieler auch tatsächlich verpflichten zu können, wenn er schon zum Medizincheck kommt.