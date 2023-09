„Tuchel muss kreativer sein, das ist sein Job“

Der FC Bayern hat es verpasst, Joao Palhinha vom FC Fulham an Bord zu holen, Thomas Tuchels Wunschspieler bleibt somit auch über das Transferfenster hinaus auf der Insel. Nun äußerte sich Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zum verkorksten Deadline Day. „Er muss jetzt halt kreativer sein, das ist sein Job", so der 55-Jährige in Richtung des Meistertrainers.