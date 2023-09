Messer-Räuber wurde nach neun Minuten festgenommen

Die Polizei wurde am Mittwoch, gegen 2.06 Uhr, von einem 21-jährigen Linzer alarmiert. Dieser war in der Waldeggstraße überfallen worden. Der Täter saß am Fahrrad, sprach das Opfer an und beraubte es. Nach kurzer Fahndung der Polizei konnte der 26-jährige Täter aus Afghanistan bei einer Baustelle aufgefunden und festgenommen werden.