Mehr an Schleppern und Asylanten ist Streitthema

Zahlen in ganz Europa gehen nach oben

Öl ins Feuer gießen diese Zahlen: In der EU, Norwegen und der Schweiz sind in den ersten sechs Monaten 2023 rund 519.000 Asylanträge gemeldet worden – um 28 Prozent mehr als 2022. Auch die Zahlen in Österreich gehen nach oben – bis Ende Juli wurden knapp 28.500 Asylanträge gestellt. Fürst: „Trotz Rückgang gegenüber dem Rekordjahr 2022 liegt Österreich mit den Asylanträgen wieder ganz vorne in der EU.“