Polizisten im Chat beleidigt und Strafe kassiert

Nichtsdestotrotz schlossen sich die beleidigt gefühlten Beamten als Opfer dem Strafverfahren an und begehrten Schmerzensgeld: Statt 400 Euro fand Egger je 100 Euro ausreichend. Der Angeklagte war einverstanden, genauso mit der verhängten Geldstrafe in Höhe von 150 Euro. Hinzu kommen noch Gerichtskosten in etwa gleicher Höhe. In Summe kostete der beleidigende Satz dem Lungauer also etwa 500 Euro. „Sie sehen, so etwas ist nicht billig“, meinte der Richter und betonte: „Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.“ Und der Fall zeigt: Es reichen schon ein paar Dutzend Leute, damit ein Chat zum öffentlichen Raum wird.