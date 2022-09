Schiri auf Facebook beleidigt - Sperre

Entscheidungen der Schiedsrichter sorgen immer wieder für erhitzte Gemüter - egal, ob in der Champions League oder in der Salzburger Liga. Im Normalfall sollte der größte Frust aber spätestens ein paar Stunden nach der Partie verflogen sein. Nicht so bei Adnets Top-Stürmer Patrick Sparber. Dem 30-Jährigen stieß eine äußerst strittige Abseitsentscheidung beim Heimspiel gegen Siezenheim vor zwei Wochen derart sauer auf, dass er Linienrichter Christian Stöger folglich auf Facebook anschrieb und die Szene diskutieren wollte.