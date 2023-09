Letzter Strohhalm gegen Mega-Hotel im Lungau

Wie berichtet, soll in dem kleinen Lungauer Ort ein 499-Betten-Hotel gebaut werden. Nachdem der Bagger am Freitag überraschenderweise aufgetaucht ist, starteten am Montag die ersten Aushubarbeiten. Mit 23. September wäre die Bewilligung ausgelaufen, also kam es jetzt eilig zum Baustart. Eine neue Bewilligung hätte Zeit und Geld gekostet.