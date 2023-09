Einbruch während die Opfer schlafen

Schon in der Nacht auf Samstag war, wie berichtet, in zwei Wohnhäuser eingebrochen worden. Die Täter schlugen zu, während die Bewohner schliefen. Bargeld und Schmuck wurden gestohlen. Am Sonntag wurde ein weiterer Einbruch bekannt. Die bisher unbekannten Täter hatten eine Terrassen- und Kellertür aufgebrochen. „Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar, weil sich die Bewohner derzeit auf Urlaub befinden“, erklärt ein Polizist.