59-Jähriger stürzte vor Ausstieg in Sicherungsseil

Fast hätte er heil geschafft: kurz vor dem Ausstieg in einem Klettersteig auf der Kampermauer in Rosenau am Hengstpaß rutschte ein 59-Jähriger aus und mit seinem Steigset das Stahlseil hinab. Auch in Hinterstoder gab es einen Kletterunfall, als ein 52-Jähriger in der fünfzehnten Seillänge abstürzte.