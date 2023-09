So bringen Sie Italo-Flair in Ihre Küche!

Zwar enden die Sommerferien mit kommendem Montag, trotzdem bringt Haubenkoch Christoph Vogler vom Gourmetrestarurant Aelium in St. Pölten Urlaubsfeeling in Ihre Küche. Mit einem klassischen italienischen Gericht erinnert er an den letzten Italien-Urlaub: Saltimbocca. Was Sie dafür benötigen? Kalbsrücken, Salbei, Prosciutto. Als Beilage empfiehlt Vogler Fregola Sarda, quasi ein Pasta-Risotto, das geröstet wird. Als Saft eignet sich eine Rinderjus.