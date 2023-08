Zwetschkenknödel aus Topfenteig im Handumdrehen

Da läuft einem bereits beim Hinsehen das Wasser im Mund zusammen! Haubenkoch Christoph Vogler vom St. Pöltner Gourmet-Lokal „Aelium“ zeigt Ihnen diese Woche, wie Sie leckere Zwetschenknödel aus Topfenteig zaubern. Wer also noch planlos ist, was am Wochenende auf dem Tisch landen soll, könnte bei uns fündig werden!