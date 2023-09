Der Fall Teichtmeister und hastige Ankündigungen

Jetzt sind etliche Monate vergangen, und auf „Krone“-Anfrage heißt es dazu aus dem Haus am Ring lapidar: „Es wird daran gearbeitet.“ Der Schaden müsse erst genau beziffert werden, Juristen und Mitarbeiter der Burg seien damit befasst. Es dauert also noch ... Was die hastigen politischen Ankündigungen in der Causa angeht, ist das Tempo nicht minder schleppend. So ist der Gesetzesentwurf gegen Kindesmissbrauch noch immer nicht beschlussfähig.