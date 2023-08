Prozess um Mordversuch mit 2-Tonnen-Auto vertagt

Die fehlende Erinnerung an den Vorfall, die der Angeklagte mehrfach vor Gericht ansprach, erklärte der Rechtsanwalt damit, dass es möglicherweise zu einem Zusammenspiel von Alkohol und Tabletten gekommen sei. Daher gehöre auch die Frage der Zurechnungsfähigkeit gutachterlich geklärt. Sein Mandant will am Tag des Zwischenfalls morgens und am frühen Nachmittag jeweils drei Tabletten genommen haben. Diese habe er schon früher im Zuge von Entzügen erhalten, jedoch selten in dieser hohen Dosis, erklärte er am Donnerstag erstmals vor Gericht.