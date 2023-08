Tyler Lockett ist die Lachnummer vor Saisonstart

„Schaut euch das an, welche Hose die mir gegeben haben“, schimpft Tyler imer wieder während der Einheit. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem er mit einem Mikro ausgestattet wurde. „Ich glaube, da würde nicht einmal eine Nummer kleiner würde da reichen“, urteilt ein Mitspieler. Schließlich bekam er ja auch eine XL-Ausgabe.