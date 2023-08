Star streikt: Hinteregger tut’s „irrsinnig weh“

Randal Kolo Muani blieb am Mittwoch dem Abschlusstraining des Bundesligisten für das Play-off-Rückspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia am Donnerstag eigenmächtig fern. Nach dem 1:1 im Hinspiel benötigt die Eintracht einen Sieg zum Einzug in die Gruppenphase. Doch der Streik des Starspielers sorgt für Wirbel. „Jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben“, sagt Hinteregger in einem Video auf Instagram und betont, dass die Partie „extrem wichtig“ und „richtungsweisend für die ganze Saison“ sei.