Große Eröffnungsfeier beim Modepark Röther

Nach dem „innoffiziellen Verkaufsstart“ am Tag davor war am Donnerstag, den 31. August soweit. Der neue Modepark der „Röther“-Kette feierte seine große Eröffnung mit vielen Aktionen und Rabatten. Dementsprechend viele Modeliebhaber und Shoppingfreunde waren am neuen Standort in der St. Ruprechterstraße in Klagenfurt anwesend, und langten gleich ordentlich zu. „Mir gefällt das Geschäft gut, die Einrichtung ist sehr schön und auch die Auswahl ist sehr groß. Ich habe mir bereits vier Hosen gekauft“, sagt Kunde Frank.