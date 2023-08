Die Dauerbrenner unter den Besten Europas

Alle Jahre wieder! Wie in (fast) jeder Saison ist Salzburg auch in dieser in der Champions Hockey League vertreten. Die Eisbullen treten bereits zum achten Mal in der Königsklasse an - ein Dauerbrenner unter den Besten Europas. Damit stehen sie auf einer Stufe mit Schwesterklub München, Rekordsieger Frölunda aus Schweden (vier Titel), Zug (Sz), Trinec (Tch) und dem morgigen Auftaktgegner Skelleftea (19 Uhr). Nur der finnische Traditionsklub Tappara Tampere war bisher in allen neun Jahren vertreten.