Neue Regeln: Königsliga ist der Vorreiter

Die europäische Königsliga entschloss sich auch, in der in weniger als zwei Wochen beginnenden Saison drei neue Spielregeln einzuführen. Grund genug für die Eisbullen, die zum Auftakt am 1. September bei Skelleftea (Sd) loslegen, dafür einen Probelauf vorm Probelauf zu starten. Der erfolgt heute in Kitzbühel (15), wo der Eishockeyliga-Champion just mit Adler Mannheim auf den Gegner im zweiten CHL-Auswärtsspiel (3. September) trifft. Mit der DEL-Mannschaft gab es bisher noch keinen Vergleich.