Luftfeuchtigkeit als gigantische Süßwasserquelle

Der mobile Wassergigant Phantor stellt den Missing-Link im Bereich der atmosphärischen Wassergeneratoren dar und setzt mehrfach neue Standards in der mobilen Wassergewinnung und Wasseraufbereitung. Er kann ein komplettes Wohngebäude, ein Hotel oder auch ein Krankenhaus mit Frischwasser versorgen. In vielen Gebieten ist solch eine Lösung oft wirtschaftlicher als eine Wasserleitung zu errichten. Der Phantor 10000 kann täglich bis zu 10.000 Liter Trinkwasser aus der Luft gewinnen. Das kleinere Modell, der Phantor 6000 kann, wie der Name schon sagt, 6000 Liter Wasser generieren.