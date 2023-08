„Weiß nicht, was Ferrari für einen Wurm drin hat!“

Eigens für das Heimrennen in Monza am Sonntag hat Ferrari ein Sonderdesign mit mehr Gelb-Akzenten präsentiert. Logisch, dass in der derzeitigen Form die Spötter in den sozialen Medien flott zur Stelle waren: Die Farben würden an jene einer amerikanischen Schnellrestaurant-Kette erinnern, meinten einige. Richtig schnell war die Scuderia heuer eh noch nicht - ausgerechnet vor dem Heimrennen hofft man nicht nur in Maranello auf einen neuen Impuls …