Versicherungen: Schaden bis zu 80 Millionen Euro!

Zwischen 70 und 80 Millionen Euro: So hoch schätzt Gunther Riedlsperger, Obmann der steirischen Versicherungsmakler, die Schäden durch extremes Wetter seit Mitte Juli in der Steiermark ein. 25.000 Meldungen gingen ein! Insbesondere Hochwasser, aber auch Hagel und Erdrutsche sorgten für Zerstörung an Gebäuden, Einrichtungen und Autos.