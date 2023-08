Nach Flugstorno kam Leserin nicht an ihr Geld

Umwandlung von Guthaben klappte nicht

Dort habe sie, so Frau L. weiter, die Information gefunden, dass man als Kunde ein Guthaben in Form sogenannter Credits erhalte, das man umwandeln und sich auszahlen lassen könne. „Das funktioniert aber nicht.“ Telefonisch habe sie bei der Fluglinie niemanden erreichen können, auch eine Kontaktaufnahme via E-Mail habe nicht funktioniert. „Können Sie uns bitte helfen, den Betrag zurückzuerhalten. Es geht um 181,85 Euro.“, wandte sich Frau L. Hilfe suchend an die „Krone“.