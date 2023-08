Weniger Migranten überqueren den Ärmelkanal

Weniger Migrantinnen und Migranten als noch 2022 haben in diesem Jahr irregulär den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert. Wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf Daten des britischen Innenministeriums meldete, erreichten bisher etwa 20.100 Menschen die südenglische Küste. Das seien rund 20 Prozent weniger als die 25.000 im Vorjahreszeitraum. Am Dienstag kamen demnach etwa 300 Migranten an.