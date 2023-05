Dutzende Migranten aus Ärmelkanal gerettet

Einem Boot, dessen Motor ins Wasser gefallen war, sei von einem Schiff der Nationalen Gesellschaft zur Seerettung geholfen worden, 46 Menschen wurden an Land gebracht, teilten die Behörden mit. Ein weiteres Schiff, das erst im April zur Verstärkung von Such- und Rettungseinsätzen gechartert worden sei, habe unterdessen 17 Schiffbrüchige vor Oye-Plage an Bord genommen.