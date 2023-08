Vor G20-Gipfel: Spezialtrupp macht Jagd auf Affen

Viele in Indien verehren sie, für viele sind sie schlicht eine Plage: Affen. Die Tiere laufen in Gruppen durch die Straßen. Vor dem G20-GIpfel in Neu Delhi am 9./10. September startet die indische Hauptstadt einen neuen Anlauf gegen das Problem. Dafür werden sogar speziell ausgebildete „Affen-Männer“ eingesetzt.