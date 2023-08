Ohne Schuhe in vier Wochen die Alpen überquert

Zwischenzeitlich in die Schuhe zu schlüpfen, kam auch bei Abschnitten mit ganz schroffen Steinen oder Dornensträuchern nie in Frage. Zum Unterschied mit oder ohne Schuhe sagt Kronegger: „Mit Schuhen musst du nicht auf jeden Schritt achten. Wir wären viel schneller am Ziel angekommen“, freut er sich jetzt auf ein paar freie Tage. Keine Auszeit gibt’s für Kameramann Moser: Er arbeitet auf Hochtouren an der Doku der Alpenquerung.