Grazer Verkehrswende: „Ein Gesamtkonzept fehlt“

Der Vergleich wurde vom Büro Planum von Kurt Fallast durchgeführt. „Man kann natürlich Parkplätze reduzieren, braucht dann aber Ausgleichsflächen, sonst wird der Parksuchverkehr ja noch stärker“, erklärt der renommierte Verkehrsexperte. Graz kommt aktuell auf rund 36 Bewohner pro Stellplatz in Parkgaragen - in Linz liegt dieser Wert demnach bei 27, in Salzburg bei 11 und in Klagenfurt sogar bei 10.