Senioren stehen in Ramingstein im Mittelpunkt

„Die Senioren stehen nicht nur bei uns im Mittelpunkt. Sie befinden sich auch direkt im Ortszentrum“, sagt Franz Bäckenberger. Der Regionalstellenleiter des Hilfswerks Lungau eröffnet am Freitag das neue Seniorenwohnhaus in Ramingstein. 24 Pensionisten werden in den kommenden Tagen die neuen Wohnungen beziehen, die mitten im Ortskern gebaut wurden. Dadurch können die Senioren am Gemeindeleben aktiv teilnehmen. Neben der Möglichkeit im hausinternen Nahversorger einkaufen zu gehen, erreichen die Senioren die Gemeinde, Gaststuben, Ärzte und auch die Kirche zu Fuß.