„Mit Holzprügel und Eisenstange wird nachgeholfen“

Die Menschen würden in Lkw gepfercht. „Viele von ihnen sind in dem Glauben, dass etwa Wasser oder Sitzplätze vorbereitet sind“, so Tatzgern. Wenn sie dann merken, dass die Realität anders aussieht, ist es meist schon zu spät: „Manche klopfen und schreien schon, aber der Fahrer ist angewiesen, nicht stehenzubleiben.“