„SPÖ setzt auf blöde Neiddebatte“

Außerdem erwähnt Mölzer beim Thema „politische Morde und das Machtspiel im Kreml“, dass dieses Problem nicht nur Russland zugeschoben werden könne sei: Es gäbe in der jüngeren Vergangenheit auch einige ungeklärte Politikermorde in Österreich. Welche konkret damit gemeint sind und wie dazu die Praktiken in den USA aussehen, das erfahren sie im Video oben.