Norwegischer König Harald erneut krankgeschrieben

Der Monarch hat sich zum Ziel gesetzt, allen 356 norwegischen Gemeinden einen offiziellen Besuch abzustatten. In 338 ist er nach Angaben der norwegischen Nachrichtenagentur NTB bisher gewesen - Skaun ist eine der wenigen Gemeinden, in die es der König noch nicht geschafft hat. Die kleine Gemeinde liegt in der Nähe von Trondheim etwa 450 Kilometer nördlich von Oslo.