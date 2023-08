„Bares für Rares“: 100. Sendung aus der Gamsstadt

Pinzgauer Bauernschrank für die Feuerwehrkasse

Drei Sendungen von „Bares für Rares“ wurden in Kitzbühel abgedreht: die 98., die 99. – und die 100.! Moderator Willi Gabalier war für die Aufzeichnung der Moderationen bereits seit einer Woche in der Gamsstadt und hat sich unter anderem auf der Streif, am Hahnenkamm, am Kitzbüheler Horn, in Rosis Sonnbergstub’n und im Ort Kitzbühel vor die Kamera gestellt. In einhundert Sendungen kommt einiges zusammen: 600 Objekte wurden bereits gehandelt. Die Antiquitäten und Raritäten, die zur Sendung gebracht werden, wurden in Dachböden und Kellern gefunden, bei Auktionen ersteigert oder waren ein Geschenk – so wie zum Beispiel ein Schrank aus massivem Holz, den zwei Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg bringen.