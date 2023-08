Erfolgsbilanz trübt nur das Aus der Aschacher Bahn

Investitionen in der Höhe von 45 Millionen € sollen sicherstellen, dass der Erfolgslauf weiter geht. Geplant ist ein 15-Minuten-Takt von Linz nach Eferding. Zusätzlich an Bedeutung soll die Lilo im Rahmen der Realisierung der Linzer Regional-Stadtbahn. Am Hauptbahnhof ist eine Koppelung der S5 mit der S7 vorgesehen. Diese soll in weiterer Folge Gallneukirchen/Pregarten über die Universität und einen neuen Nahverkehrsknoten Urfahr-Ost im Bereich der Kreuzung mit der bestehenden Straßenbahn erreichen.