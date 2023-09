Werde Mitglied des LIQUI MOLY Engstler DTM Teams!

Die Ergebnisse können sich in ihrer ersten Saison in der Königsklasse sehen lassen. Das Highlight dieser Saison stellte der 7. Platz beim DTM Rennen am legendären Nürburgring dar, wo man nur 3 Sekunden hinter dem Treppchen lag. Auch mit den anderen Ergebnissen kann man als Neuling in der GT3 Klasse der DTM durchaus zufrieden sein.