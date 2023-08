„Die Austria spielt in einer anderen Liga“

Eine deutliche Niederlage, doch für Grünau-Übungsleiter Josef Bauer keine Überraschung. „Gegen die Austria kannst du sowieso keine Punkte einplanen. Sie waren einfach zu routiniert.“ Der Coach ergänzt: „Sie spielen in einer anderen Liga.“ Gegen dieses violette Team ist in der aktuellen Form kein Kraut gewachsen. In der Defensive halten die routinierten Spieler rund um Kapitän Mathias Theiner und Torwart Manuel Kalman den Kasten sauber: Erst ein Gegentor haben sie kassiert - Ligabestwert. Offensiv konnten sie mit „Zauberfuß“ Aaron Volkert einen sehr guten Neuzugang verpflichten (Schaider: „Er war am Samstag einer der Besten.“). Mit Yannic Fötschl verpflichteten sie bereits im Winter einen Stürmer, der in den vergangenen drei Partien jeweils einmal netzte. Muss Trainer Christian Schaider seine Mannschaft auch manchmal in die Realität zurückholen? „Wir müssen Woche für Woche an unsere Leistungsgrenze gehen. Das wissen die Jungs, sie arbeiten richtig gut und ziehen voll mit“, ist der Übungsleiter voll des Lobes.