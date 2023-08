Was der Krieg mit ukrainischen Paaren macht

Auch die 22-jährige Viktoria (Name wurde geändert, Anm.) leidet sehr unter den Umständen.„Wir haben angefangen, uns oft zu streiten, da wir uns in dieser Zeit verändert haben.“ Ihr Freund kämpft als Soldat im Osten der Ukraine, sie lebt in Deutschland. „Deswegen haben sich unsere Interessen, Ziele und Pläne geändert.“ Zum Teil war ihr Freund tagelang in schwere Kämpfe verwickelt und nicht erreichbar. Wenn sie sich letztlich erreichten, hörte Viktoria im Hintergrund Schüsse. Sie sei fast verrückt geworden vor Sorge, gesteht sie in der Unterhaltung mit n-tv.