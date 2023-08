Sehbehinderter Lehrer darf nicht unterrichten

Lehrermangel in Niederösterreich. Man wirbt Quereinsteiger aus anderen Berufen an, fischt um Neueinsteiger in die Pädagogik beim Militär und der Militärmusik und holt sogar pensionierte Lehrer aus dem Ruhestand zurück. Alle werden gebraucht, um die freien Dienststellen zu füllen, nur einer nicht: Andreas Halmerbauer aus Strasshof an der Nordbahn. Sein Handicap: Er ist blind.