Mit Kleinbus aus Kurve in Maisfeld überschlagen

Mit Karacho kam ein Fahrneuling (19) am Sonntag um 1.25 Uhr früh in Waizenkirchen in einer Kurve mit seinem Kleinbus von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem Maisfeld. Zum Glück leisteten ihm Augenzeugen Erste Hilfe. Der verletzte Jugendliche wurde ins Welser Krankenhaus eingeliefert.