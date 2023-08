„Katastrophe!“ Thiem kämpft gegen Horror-Serie

Montag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) hat Dominic die letzte Chance, 2023 zumindest eine Major-Partie zu gewinnen. Zum Start der US Open trifft er auf Alexander Bublik. Der Kasache gilt als ausgeflippter Showman. Man weiß nie, was kommt. Beim zweiten Aufschlag ist ein Service von unten so möglich wie eine 200-km/h-Kanone.