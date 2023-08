US Open: Handschlag-Eklat um Tennis-Star Bouchard

Dajana Jastremska traf in der US-Open-Quali auf Eugenie Bouchard. Es war ein brisantes Duell mit einer pikanten Vorgeschichte! Ende April hatte die Kanadierin für Aufsehen gesorgt. Nach ihrem Sieg über Jastremska schrieb sie via X (vormals Twitter): „Hat was, in Madrid gegen Doperinnen zu spielen ...“ Der Grund: Jastremska war Ende 2020 gesperrt worden. Die Ukrainerin musste eine fast halbjährige Suspendierung wegen Dopingverdachts überstehen, war seit Juni 2021 aber wieder spielberechtigt. In einer Dopingprobe vom 24. November 2020 war der verbotene Stoff Mesterolon gefunden worden. Jastremska bestritt den Gebrauch leistungssteigernder Mittel und konnte schließlich auch beweisen, dass sie das Mittel nicht wissentlich eingenommen habe.