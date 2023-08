Illustre Selbsthilfegruppe gegen Extremismus-Plan

„Dummes Gerücht, dass Kritiker rechtsradikal sind“

Jedenfalls begründete die Wut-Wirtin ihre Teilnahme an der Podiumsdiskussion so: „Um endlich mit dem dummen Gerücht aufzuräumen, dass Menschen, die sich kritisch äußern, automatisch rechtsradikal sind.“ So wird sie auf der Internetseite des Veranstalters zitiert – dem Magazin Info-Direkt. Für alle, die das Blatt nicht kennen: Das Österreichische Dokumentationsarchiv des Widerstands (DÖW) stuft es als „aktuell wichtigstes genuin rechtsextremes Printmedium in Österreich“ ein.