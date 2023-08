Skorpion lebte einen Monat unbemerkt bei Familie

Mitte Juli war ein Paar aus Ried im Innkreis in Italien auf Urlaub. Bei der Rückkehr hatten die Innviertler nicht nur schöne Erinnerungen im Gepäck, sondern auch einen Stachelträger. Ein Skorpion dürfte sich irgendwo in einem Koffer verkrochen haben, so unbemerkt aus „Bella Italia“ ins Land ob der Enns gereist sein. Als die Frau das Spinnentier in der Nacht auf Freitag unter dem Bett entdeckte, war der Schock groß. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen, die wiederum verständigte die Helfer der Tierschutzinitiative Innviertel.