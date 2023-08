Die Störche verlassen das verregnete Salzburg

Der letzte Storch wurde 1802 gesichtet, erst seit fünf Jahren gibt es wieder Brutversuche in Salzburg. Heuer sind nur drei Orte bekannt, an denen sich die Vögel im Horst niedergelassen haben. Im Naturschutzgebiet Weidmoos in Lamprechtshausen, in Straßwalchen und heuer erstmals in Neumarkt am Wallersee.