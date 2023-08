Aus 16 Kilometern Draht und Heu wird Kunst

Alles beginnt mit einer Zeichnung auf Papier. Daraus macht der örtliche Schmied ein Metallgerüst, an das in mühevoller Handarbeit schließlich Heu mit Draht fixiert wird. Pressfest muss es sitzen. Heraus kommt eine Heufigur für das Fest am Wochenende. „Wir binden seit drei Monaten jeden Nachmittag und Abend gemeinsam“, schätzt Vereins-Obfrau Anita Höll den Arbeitsaufwand ein.