Blinde mit viel Gefühl und Leidenschaft für Musik

Das Blindenorchester ist am Wochenende zu hören

Die Musiker proben für Konzerte am Freitag und Samstag in der Schlosskirche Mirabell. Karten um 20 Euro sind noch erhältlich. Sie sind aufgeregt. Neben die leichte Anspannung tritt auch die große Freude, vor Publikum ihr Können zu zeigen, das nur durch jahrelange harte Übung möglich ist. Der Mut der Sonnenorchester-Musiker jedenfalls beeindruckt. Mahmoud hofft, aus dem Quartett bald schon ein Orchester machen zu können. Neue Musiker sind immer willkommen.