Beste App, um Radabenteuer unvergesslich zu machen

Die Radtouren für das Projekt Österreich hat Alois Haas immer in den Wintermonaten geplant: „Da hatte ich die Zeit dafür!“ Der Oberösterreicher fuhr nämlich nicht am Stück durch alle 2093 Gemeinden Österreichs, sondern teilte sich diese nach Bezirken auf. „In Österreich haben wir 94 Bezirke. Ich habe mir einen ausgesucht und dann einzelne Rundreisen geplant“, erklärt der 68-Jährige seine Vorgehensweise: „Ich habe mir dann einzelne Gemeinden ausgewählt und deren Namen in die Navi-App Komoot eingegeben. Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Touren nicht zu lang und nicht zu viele Höhenmeter haben, also machbare Tagestouren. Insgesamt sind es 428 Tagestouren geworden, bei denen ich mehr als 20.000 Kilometer und mehr als 180.000 Höhenmeter zurückgelegt habe.“