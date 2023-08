„Ich will ein ganz anderes Braunau zeigen“

Filmstart in Oberösterreich

Derzeit läuft die Doku schon beim Festival „Der neue Heimatfilm“ in Freistadt. In Braunau findet am 29. August die Open-Air-Vorpremiere direkt vor Hitlers Geburtshaus statt. Ab 1. September läuft der Film dann in zahlreichen Kinos in OÖ an.