Khloé Kardashian verführt Italiener im Nacktkleid

Wie eine zweite Haut

Vor allem bei einem dürfte wohl so mancher Italiener einen zweiten - oder sogar dritten - Blick riskiert haben. Zuletzt schlüpfte die 39-Jährige nämlich in ein weißes Nacktkleid der Marke Dolce & Gabbana. Und das hatte es wahrlich in sich, wie die Fotoreihe, die Khloé auf Instagram veröffentlicht hat, beweist.