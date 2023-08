Italiens „Rockstar“ flog zu Hochsprung-Gold!

Faith Kipyegon feiert Favoritensieg über die 1500 Meter der Frauen

Einen klaren Favoritensieg gab es über die 1500 Meter der Frauen. Faith Kipyegon, die heuer über diese Distanz schon Weltrekord gelaufen war, setzte sich von Beginn weg an die Spitze des Feldes, ließ nie Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Auf der Schlussrunde zog sie kräftig an, siegte in 3:54,87 deutlich vor Diribe Welteji (Äth/3:55,69) und Sifan Hassan (Ned/3:56,00). Über die 3000 Meter Hindernis der Herren setzte sich mit Sofiane El Bakkali (Mar) in 8:03,53 ebenfalls der Favorit durch.